В начале недели на Кубани сохранится прохладная погода

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Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 6 сентября

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре днем 6 августа воздух прогреется до 20 °С и будет дуть ветер с порывами до 5 м/с. Вечером температура воздуха опустится до 16 °С, а ночью до 13 °С.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром будет туман. Днем воздух прогреется до 17-22 °С, ночью будет 10-15 °С. В восточной половине края ночью температура составит 5-10 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. В Новороссийске 17-22 м/с. Днем воздух прогреется до 20-25 °С, ночью столбик термометра опустится до 11-16 °С.

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