На благоустройство парка им. 30-летия Победы в Сочи потратят больше 56 млн рублей
Проект создания современной зоны отдыха в парке им. 30-летия Победы в Сочи стал победителем всероссийского конкурса
В 2021 году организаторы получили 307 заявок из 73 регионов страны. Сочинский проект занял пятое место из 16 победителей в категории «Историческое поселение».
«Это общая победа для команды власти и горожан — в итоговом документе отражены все основные замечания и предложения местных жителей», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
По его словам, на благоустройство территории из федерального бюджета направят более 56 млн рублей. В парке будет несколько зон, а также площадка для проведения городских праздников. К реализации проекта приступят в 2022 году и завершат его в течение года.
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