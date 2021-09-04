В Краснодаре открылась выставка винтажных японских предметов

В экспозиции представлены японские винтажные (1950-1980 годов изготовления) предметы из частной коллекции: куклы, кимоно, аксессуары, репродукции гравюр, веера.

«Знакомство с историей японских традиционных ремесел позволит приобщиться к бесконечно красивой, неповторимой и загадочной японской культуре», — уверены в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 19 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 100 рублей.