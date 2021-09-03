«Пустите людей на футбол!». Болельщики попросили губернатора Кубани смягчить антиковидные ограничения
Фанаты ФК «Кубань» считают, что футбол без зрителей на трибунах — это неправильно, и просят смягчить коронавирусные ограничения
1 сентября болельщики и ветераны ФК «Кубань» опубликовали обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Коллектив просит разрешить допускать на матчи вакцинированных зрителей или людей с отрицательным ПЦР-тестом.
В тексте сказано, что в июне футбольный клуб «Кубань» завершил сезон во второй лиге на 1-м месте и получил право выступать в Футбольной национальной лиге. Болельщики заинтересовались матчами ФК, из-за коронавирусных ограничений на первую домашнюю игру сезона пришло около 5,5 тыс. человек — максимально допустимое число.
Но во время второй домашней игры в регионе вступили в силу новые правила — не более 500 участников массовых мероприятий, включая самих выступающих, организаторов, персонал и представителей СМИ. В итоге на матчи могут попасть только около 300 болельщиков.
Ветераны и болельщики подчеркивают, что футбол без болельщиков на трибунах — это неправильно, но поддерживают вакцинацию. Они хотят развернуть кампанию под лозунгом «Привит Кубанью».
«[Это] на языке болельщиков имеет и важное для болельщиков значение — «болен «Кубанью», болею за «Кубань», — сказано в обращении.
Авторы открытого письма также создали петицию на сайте Change.org. За три дня ее подписали 129 человек.