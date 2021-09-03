Новый поток семиклассников начал учебу в Усть-Лабинском лицее

В конце учебного года семиклассники выберут специализацию и разделятся на физико-математический и химико-биологический классы. Всего по программе лицея в 7–9 классах учатся 130 человек.

Чтобы поступить в лицей, школьники проходят сложный конкурсный отбор, который включает проверку знаний на математической олимпиаде и участие в образовательной смене детского лагеря «Ломоносовский». Ежегодно в конкурсе участвует более тысячи человек.

На первом занятии семиклассники вспоминали крупные научные открытия последних лет и обсуждали профессии будущего. Кроме того, ученики представили подготовленные за лето проекты, которые могли бы улучшить качество жизни на планете. Большинство проектов относилось к автоматизации уборки и сортировки отходов. Один из учеников предложил превращать пластиковые отходы в произведения искусства и музейные экспонаты, чтобы мотивировать людей бережнее относиться к окружающей среде и сортировать мусор.

К занятиям также приступили ученики восьмых и девятых классов лицея. В первый учебный день девятиклассники посетили выставку изобретений Леонардо да Винчи. Они познакомились с машинами, летательными аппаратами, зрительными трубами, созданными по схемам да Винчи, и увидели репродукции его картин.