Новый поток семиклассников начал учебу в Усть-Лабинском лицее
40 новых учеников приступили к занятиям в 7 классе Усть-Лабинского лицея
В конце учебного года семиклассники выберут специализацию и разделятся на физико-математический и химико-биологический классы. Всего по программе лицея в 7–9 классах учатся 130 человек.
Чтобы поступить в лицей, школьники проходят сложный конкурсный отбор, который включает проверку знаний на математической олимпиаде и участие в образовательной смене детского лагеря «Ломоносовский». Ежегодно в конкурсе участвует более тысячи человек.
На первом занятии семиклассники вспоминали крупные научные открытия последних лет и обсуждали профессии будущего. Кроме того, ученики представили подготовленные за лето проекты, которые могли бы улучшить качество жизни на планете. Большинство проектов относилось к автоматизации уборки и сортировки отходов. Один из учеников предложил превращать пластиковые отходы в произведения искусства и музейные экспонаты, чтобы мотивировать людей бережнее относиться к окружающей среде и сортировать мусор.
К занятиям также приступили ученики восьмых и девятых классов лицея. В первый учебный день девятиклассники посетили выставку изобретений Леонардо да Винчи. Они познакомились с машинами, летательными аппаратами, зрительными трубами, созданными по схемам да Винчи, и увидели репродукции его картин.
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Создание академического лицея с углубленным изучением естественных и точных наук инициировал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Лицей рассчитан на 475 учеников и задуман как социальный лифт для одаренных и мотивированных детей со всей страны.
Образовательная программа Усть-Лабинского лицея сочетает теорию и проектно-исследовательскую деятельность. Ученики изучают потребности российской промышленности и решают реальные научные задачи. Также лицеисты посещают междисциплинарные курсы и занятия для ранней профориентации, участвуют в научно-технических конкурсах и всероссийских олимпиадах. Команда педагогов и психологов формирует для каждого ребенка индивидуальный учебный план, учитывая его таланты, склонности и интересы. Занятия ведут преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова и лучшие учителя Усть-Лабинского района.
Архитектурный комплекс лицея занимает 27 тыс. кв. метров и включает учебный корпус, кампус и физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. В лицее работают учебные лаборатории, творческие студии, аудитории для теоретического и практического обучения, библиотека, медицинский блок и тренажерные площадки.