Глава Адыгеи обсудил сотрудничество с новым командующим Южным округом войск нацгвардии

Адыгея

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Мурат Кумпилов и Игорь Турченюк обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и территориального органа войск нацгвардии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретися с новым командующим Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Турченюком. На эту должность его назначили 9 августа.

Важность взаимодействия подчеркнул глава республики. По его словам, особенно хорошо опыт сотрудничества с правоохранительными органами проявился в период пандемии. Кумпилов сказал, что также для региона важно выполнение задач, возложенных на Росгвардию, в области защиты интересов государства, граждан и охраны социально значимых объектов.

Турченюк положительно оценил служебную работу Управления гвардии по Адыгее и отметил хорошую материально-техническую базу ведомства. Кроме того, командующий рассказал, что планирует активизировать совместную с властями работу по патриотическому воспитанию населения и подготовке молодежи к службе в правоохранительных органах.

Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии и совершенствовании взаимодействия:

«Нет сомнений, что и в дальнейшем мы сможем совместно решать общие задачи — это, прежде всего, сохранение мира и стабильности в республике, обеспечение спокойствия и безопасности людей».

Мурат Кумпилов Росгвардия

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