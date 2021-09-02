Глава Адыгеи обсудил сотрудничество с новым командующим Южным округом войск нацгвардии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретися с новым командующим Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Турченюком. На эту должность его назначили 9 августа.

Важность взаимодействия подчеркнул глава республики. По его словам, особенно хорошо опыт сотрудничества с правоохранительными органами проявился в период пандемии. Кумпилов сказал, что также для региона важно выполнение задач, возложенных на Росгвардию, в области защиты интересов государства, граждан и охраны социально значимых объектов.

Турченюк положительно оценил служебную работу Управления гвардии по Адыгее и отметил хорошую материально-техническую базу ведомства. Кроме того, командующий рассказал, что планирует активизировать совместную с властями работу по патриотическому воспитанию населения и подготовке молодежи к службе в правоохранительных органах.