В Краснодаре открылась живописная выставка «Однажды»

В экспозицию вошло 46 живописных и графических работ, созданных в разные годы.

Ольга Пеганова более 20 лет сотрудничала с различными СМИ в качестве художника, дизайнера и иллюстратора. Кроме того, мастер занимается авторской куклой и политической карикатурой.

За свою карьеру успела провести более 35 персональных выставок. Работы Пегановой представлены в собраниях Радищевского музея, музеев саратовской области, галереях и частных коллекциях в России и за рубежом.