В Краснодаре открылась выставка живописная выставка «Однажды»

Краснодарский край

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В краснодарской галерее «Арт Союз» 2 сентября открылась персональная выставка Ольги Пегановой «Однажды»

В экспозицию вошло 46 живописных и графических работ, созданных в разные годы.

Ольга Пеганова более 20 лет сотрудничала с различными СМИ в качестве художника, дизайнера и иллюстратора. Кроме того, мастер занимается авторской куклой и политической карикатурой.

За свою карьеру успела провести более 35 персональных выставок. Работы Пегановой представлены в собраниях Радищевского музея, музеев саратовской области, галереях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» — «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

В арт-пространстве Plague Space доступна экспозиция Бернхарда Холашке из Берлина Flight to Nowhere.

В музее имени Коваленко можно увидеть «Песню моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.

В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», в Краснодарском краевом выставочном зале — экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век» и «Кукольный бал».

В краснодарской «Галерее Ларина» 27 августа открылась персональная выставка художника из Новороссийска Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N».

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В Краснодаре открылась выставка живописная выставка «Однажды»
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