Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть со 2 сентября

В кинотеатрах можно посмотреть американский триллер «В западне» (18+) с Меган Фокс в главной роли. Эмма несчастлива в браке, но не может развестись. Проблема решается сама собой, когда после празднования очередной годовщины свадьбы она приходит в себя в уединенном домике у озера. Рядом — прикованный к ней наручниками мертвый муж.

Главная героиня отечественной спортивной комедии «Нефутбол» (12+) Дана Белых — капитан футбольной команды. Неожиданно ее состав собираются распустить. Спасти девушек может только победа в очередном матче.

Хоррор «Злое» (18+) — о Мэдисон, которая в своих снах становится свидетельницей зверских убийств. Через некоторое время героиня осознает, что они — отражение реальности. Девушке предстоит предотвратить новые преступления.

Американская драма «После. Глава 3» (18+) — продолжение франшизы, снятой по романам писательницы Анны Тодд, автора бестселлеров New York Times. Хардину и Тессе предстоят новые испытания. Девушке предстоит выбрать, что ей важнее: работа мечты в крупном издательстве или жизнь с любимым человеком в Лондоне.

Герою приключенческого боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+), мастеру боевых искусств, предстоит противостоять призракам из собственного прошлого и таинственной организации.

Испанский мультфильм «Три мушкетера» (6+) — о щенке Д’Артаньгаве, который отправляется в Париж, чтобы стать главным солдатом гвардейской кавалерии. Противостоять ему будет злобный кардинал Ришелье.

Действие фантастической драмы «Яблоки» (16+) происходит в Афинах, где разгорается необычная эпидемия — люди внезапно теряют память, восстановить которую невозможно. Ее жертвой становится Арис, которого находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре герою предлагают создать новую личность.