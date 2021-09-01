Землю накроет магнитная буря

Согласно информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, рано утром 2 сентября ожидается магнитная буря уровня первого уровня. Она продлится несколько часов.

Магнитные буря происходят из-за активности Солнца — солнечные потоки поступают в окрестности Земли, что вызывает возмущение магнитосферы планеты.

Всего у магнитных бурь есть пять уровней. Слабая буря может вызвать сбои в работе энергосистем и электропередач. У метеозависимых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями явление может ухудшить состояние.

До конца месяца других магнитных бурь пока не ожидается.

Напомним, в 2019 году на Земле прошла крупнейшая за несколько лет магнитная буря.