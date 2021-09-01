В школе Геленджика открыли два полицейских класса

В геленджикской школе № 6 открыли два полицейских класса. Ученикам этих классов могут дать дополнительные баллы при поступлении в университеты МВД

В 2017 году в школе № 6 Геленджика появился первый полицейский класс, писали «Аргументы и Факты Кубань». Ученикам дали полицейскую форму, Кодекс чести и нагрудный знак «Юный полицейский».

В этом году в школе № 6 появились два полицейских класса, рассказал 1 сентября телеканал «Кубань 24».

Ученики полицейских классов будут раз в неделю после уроков посещать музей МВД, встречаться с ветеранами, выезжать на полигон и знакомиться с работой кинологов. В старших классах их ждет углубленное изучение обществознания и права.

«Мы хотим, чтобы в дальнейшем сертификаты, которые мы будем выдавать выпускникам школы, имели какую-то оценку, балл. Чтобы ребята, которые будут поступать в институты и университеты МВД, имели какие-то дополнительные баллы, чтобы они сознательно в школе шли в классы полицейских», — сказала председатель Общественного совета при ОМВД по Геленджику Юлия Соболева.

Напомним, в 2013 году в майкопской школе открылся полицейский класс. Год спустя в Таганроге тоже появился похожий класс с углубленным изучением юридических дисциплин.