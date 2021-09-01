В Геленджике возле аэропорта построят современный парк

На территории будет зеленая зона, велодорожки, стоянка для велосипедов и самокатов, а также станция для зарядки электромобилей

Согласно проекту, площадь парка поделят на несколько зон, которые объединят пешеходными дорожками. Для озеленения территории высадят более 6 тыс. растений и кустарников Кубани и Крыма. Так, в зоне парковки высадят более 45 крымских сосен, а искусственные насыпи подчеркнут галькой.

Вдоль терминала и парковочной зоны сделают велодорожку, отдельную стоянку для велосипедов и самокатов, а также станцию для зарядки электромобилей.

«При проектировании привокзальной площади было принято решение сохранить уникальный скалистый ландшафт местности, не скрыв его, а наоборот оставив в практически первозданном виде. Мергель (прим. скалистая горная порода) в этой части города имеет очень красивый и благородный окрас — цвет меняется, слоями переходя от светлого к более темному. Подрядчик проведет укрепление склона, что обезопасит породу от осыпания», — сказал директор по строительству ООО «Аэропорт Геленджик» Беслан Сакания.

Строительная готовность самого аэровокзального комплекса Геленджика составляет более 70%. Продолжаются работы по устройству кровли и инженерных сетей.

Юга.ру писали, что в Лабинске на месте пустыря сделают современный парк за 80 млн рублей.