Белые гусеницы-вредители атаковали Кубань

Портал Юга.ру связался со специалистом и узнал, стоит ли опасаться насекомых и чем вызвано их нашествие

Юга.ру писали, что лето выдалось богатым на нашествия насекомых. Сначала в конце мая деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы. В июле курорты Кубани заполонили божьи коровки, а сочинцы рассказали, что пальмовый бурильщик уничтожил деревья в городе. В августе Краснодар пережил стрекозиное нашествие. В конце месяца Новороссийск атаковали зеленые гусеницы.

Портал Юга.ру связался с кандидатом сельскохозяйственных наук КубГАУ Александром Белым, чтобы выяснить, стоит ли бояться насекомых и нормально ли это явление. Ученый рассказал, что эти гусеницы — потомство американской белой бабочки. Этот вид завезли на Кубань в 50-х годах.

Гусеницы едят листья плодовых деревьев, парковые насаждения и кустарники. Бабочка очень любит шелковицу и грецкий орех.

«Вредитель дает два поколения. Первое обычно малочисленное и не вредоносное. А вот второе уже вредит по полной программе, так как нарастает его численность по сравнению с первым. Такая картина отмечается не каждый год, все зависит от складывающихся погодных условий: условия перезимовки, теплой или прохладной весны, влажности и т.д. Вспышки наблюдаются раз в несколько лет», — рассказал Белый.

Ученый сказал, что гусеницы для людей не опасны. У насекомых острые и неприятные волоски на теле и если взять гусениц в руки, то волоски могут сломаться и вызвать раздражение на нежной коже.