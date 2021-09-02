В сентябре пройдет онлайн-конференция AliExpress Россия

На конференции 8 сентября зрители смогут узнать о новых трендах на рынке и будущем интернет-продаж

Представители крупнейших мировых компаний (AliExpress, Alibaba Group, OZON, Lamoda, «Магнит», «СберМегаМаркет») поделятся опытом и наблюдениями за рынком. Расскажут, как пандемия повлияла на продажи, какие появились тренды и что дальше будет с интернет-продажами.

8 сентября состоится конференция AERO (AliExpress Russia Overview) от одного из крупнейших маркетплейсов Aliexpress. Там лидеры российского и мирового рынков электронной торговли, эксперты, продавцы и логисты обсудят проблемы отрасли.

Также эксперты расскажут о логистике в России и как в дальнейшем будет развиваться сфера доставки.

На конференции топ-менеджеры AliExpress ответят на вопросы, обсудят место компании на рынке и покажут разных продавцов из России и Китая — и тех, кто сам производит товары, и тех, кто нашел свою нишу в дистрибуции.

В пресс-службе AliExpress Россия отметили, что число продавцов из Краснодарского края на площадке постоянно растет. Так, с начала года их количество удволилось — сейчас на AliExpress торгует 1 тыс. 600 краснодарских продавцов.

Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте. Начало трансляции в 12:00 по Москве.