В Краснодаре в кино покажут триллер «Молчание ягнят» 1990 года

На экраны кинотеатра в Краснодаре 16 сентября в прокат выходит криминальный триллер «Молчание ягнят» 1990 года

Фильм о серийном убийце Ганнибале Лектере режиссер Джонатана Демми снял по мотивам одноименного романа Томаса Харриса, опубликованного в 1988 году. Главные роли исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Оба актера за свою игру получили статуэтки премии «Оскар». Всего фильм получил пять наград Американской киноакадемии, включая призы за лучшую режиссуру, фильм и адаптированный сценарий.

ФБР заходит в тупит в расследовании серии убийств женщин, совершенных маньяком, которого за привычку сдирать кожу с жертв прозвали «Буффало Билл». Бюро решает обратиться за советом к психиатру Ганнибалу Лектеру, пребывающему в изоляторе за каннибализм. Чтобы разговорить его, к нему отправляют курсантку академии ФБР Клариссу Старлинг.

В 2021 году картина отмечает 30-летний юбилей. После 4К-реставрации, одобренной оператором Таком Фудзимото, ее вновь будут показывать в кинотеатрах. Сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже.