На Черноморском побережье вода прогреется до 27 °С

На курортах Кубани до 27 °С морскую воду прогреет горячий воздух, который будет поступать из Средиземноморья и Южной Европы, рассказал ТАСС Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В ближайшие дни над территориями Юга России установится юго-западный ведущий поток, благодаря которому в южные регионы будет поступать хорошо прогретый воздух из Средиземноморья, Южной Европы и Северной Африки. Особенно высокие для конца лета — начала осени температуры будут на Кубани, где вода в Черном море в районе Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи прогреется до 26,5, до 28 градусов», — сказал синоптик.

Как писали Юга.ру, конец на Кубани будет сухим и жарким. А в воскресенье, 27 августа, в крае ожидается до 34 °С.