Глава Адыгеи наградил серебряного призёра Олимпиады в Токио

Адыгея

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Уроженку Майкопа Викторию Калинину наградили за вклад в отечественный спорт

Мурат Кумпилов посетил совместную тренировку первой и второй команд гандбольного клуба «Адыиф». Мероприятие состоялось В Майкопе во дворце спорта Адыгейского государственного университета «Якуб Коблев».

Кумпилов обсудил с гандболистками и тренерами перспективы «Адыифа» в турнирной таблицероссийской Суперлиги. Глава региона подчеркнул, что развитие спорта сейчас приоритетно для Адыгеи и власти готовы оказывать спортсменам необходимую поддержку. 

Далее состоялась церемония чествования Виктории Калининой — она завоевала серебряную медаль в гандболе на Олимпийских играх в Токио. Калинина родилась и выросла в Майкопе, а спортивную карьеру начинала как раз в команде «Адыиф». 

Девушку наградили Орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и высшей государственной наградой Республики Адыгея — медалью «Слава Адыгеи» за большой вклад в развитие отечественного спорта и высокие спортивные достижения и вручили денежное поощрение. 

«Победы наших именитых земляков на соревнованиях высокого уровня становятся серьёзным стимулом для юных спортсменов. На их примере будущие чемпионы видят, что упорный труд и каждодневные тренировки приносят достойный результат», — отметил Кумпилов.

Гандбол Мурат Кумпилов Олимпиада в Токио

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