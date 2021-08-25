В массовом ДТП в Краснодаре постарадали 7 автомобилей

Краснодарский край

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Днем 25 августа в Краснодаре водитель легкового автомобиля не уступила дорогу иномарке и спровоцировала массовое ДТП

О ДТП 25 августа на улице Корницкого сообщили очевидцы в телеграм-канале «Типичный Краснодар». По словам автора, пострадали 5 машин. На кадрах опубликованного ролика видно разбитые отечественные автомобили, BMW и Hyundai Accent.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МВД Краснодара, ДТП произошло около 14:30. По предварительным данным, 55-летняя жительница Адыгеи, находившаяся за рулем автомобился Volkswagen, двигаясь по улице Головатого со стороны улицы Садовой в сторону Ломоносова, на пересечении с улицей Корницкого не уступила дорогу BMW, который двигался в сторору Северной по Корницкого. 

В результате BMW занесло и автомобиль врезался в припаркованные рядом ВАЗ-2110, Ладу Гранту, Ладу Приору и Hyundai Accent.

Водителю Volkswagen вынесли постановление за то, что она не уступила дорогу BMW. За это ей грозит штраф в размере тысячи рублей. В ДТП никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в начале августа в Сочи водитель BMW превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями по очереди.

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