В Анапе отметили концерт «Пошлой Молли». Накануне солиста группы задержали

В Анапе 22 августа не состоялся концерт группы «Пошлой Молли». Причину отмены музыканты не назвали

Напомним, 21 августа украинская синти-панк группа «Пошлая Молли» выступила в геленджикском «Олимпе». Музыканты впервые приехали на курорт в поддержку альбома Paycheck.

После концерта солиста группы Кирилла Бледного на полицейской машине доставили в больницу. В соцсетях писали, что его полуголым привезли на медосвидетельствование, а после — доставили в отделение полиции.

Позже адвокат музыканта рассказал, что парню грозило до 15 суток ареста за малое административное правонарушение. Но арест заменили на штраф в размере 1 тыс. рублей.