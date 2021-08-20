В Голубицкой опровергли информацию о сбежавших крокодилах

Краснодарский край

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На крокодиловой ферме 19 августа рассказали, что их питомцев не уносило в море

Недавно в соцсетях пользователи стали пересылать сообщение о том, что в Голубицкой смыло крокодиловую ферму и все 120 крокодилов оказались в Азовском море.

Руководство фермы 19 августа опровергло эту информацию. Там рассказали, что у крокодилов нет возможности выйти из вольеров:

«Шутник какой-то сделал запись и со вчерашнего дня по этому вопросу постоянно звонят со всех регионов России и Крымского полуострова. У нас все нормально, никто никуда не убегал. У крокодилов нет возможности куда-то деться. Они находятся в вольерах, в бассейнах с сетками. Даже если бы что-то случилось, никто никуда бы не ушел, — прокомментировали в крокодиловой ферме», — рассказала сотрудница фермы газете «Тамань».

Азовское море Темрюкский район

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