На Кубани дали 1,6 года и штраф за смертельное ДТП с лавочками в «Газели»

Краснодарский край

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17 августа Выселковский суд дал перевозчикам 1,6 года в колонии и штраф за ДТП под Выселками, в котором погибли шесть человек

Напомним, в ноябре 2020 года произошло ДТП в Выселковском районе. «Газель» столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В «Газели» на незакрепленных деревянных лавочках ехали рабочие. В ДТП погибли шесть человек. Ранее водителя «Газели» приговорили к шести годам колонии и лишении водительских прав на 2,5 года.

17 августа Выселковский районный суд вынес приговор в отношении двоих жителей Брюховецкого района в возрасте 40 и 46 лет. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

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Установлено, что в период с 15 августа 2019 года по 27 ноября 2020 года Екатерина Сопова предложила своему сожителю Андрею Ткач осуществлять перевозку без соответствующего разрешения на принадлежащих ей фургонах «Газель».

После этого Ткач внес изменения в конструкцию автомобилей, разместив в грузовых отсеках деревянные лавочки для перевозки пассажиров. Это позволило увеличить количество мест с 3 до 20 в каждой «Газели».

Суд признал подсудимых виновными. Ткач получил 1,6 года исправительной колонии строгого режима, а Сопова — штраф в размере 120 тыс. рублей.

Брюховецкий район Выселковский район ДТП Суд

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