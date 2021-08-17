На Кубани Пенсионный фонд отказал 88% желающим в пособиях на детей

17 августа стало известно, что Пенсионный фонд Краснодарского края одобрил только 5,5 тыс. из 45 тыс. заявлений на получение пособий родителям-одиночкам и беременным

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин предложил ввести пособия для беременных, вставших на учет в ранние сроки, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. На эти цели правительство выделило более 46 млрд рублей. Подать заявление на выплаты можно с 1 июля, в том числе через сайт госуслуг.

На Кубани размер пособия для беременных составляет 6 тыс. 149 рублей, для родителей-одиночек — 5 тыс. 557 рублей. Всего в регионе было подано свыше 45 тыс. заявлений на выплаты. Из них Пенсионный фонд одобрил только 5,5 тыс., сообщил «Ъ-Кубань». В основном отказывают из-за ошибок в заявлениях и тем, чей доход превышает минимальный. Также выплаты нельзя получить в случае, если есть два и более автомобилей, две и более жилплощади, если беременная встала на учет после 12 недели.