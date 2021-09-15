Языковая академия Step2Speak проведет день открытых дверей в Краснодаре
18 сентября в Краснодаре пройдет день открытых дверей языковой академии Step2Speak
Языковая академия Step2Speak объявила осенний набор учеников. Для желающих освоить английский язык проведут день открытых дверей, где преподаватели академии ответят на все вопросы, расскажут о программе обучения, помогут определить уровень языка. А еще гостям обещают подарки: например, скидки на занятия.
В Step2Speak есть несколько программ для взрослых и детей с четырех лет. Учебный процесс геймифицирован, в него обязательно включают общение с носителями языка. Кроме уроков, там проводят языковые лагеря и мероприятия, где ученики общаются друг с другом на английском языке в непринужденной обстановке.
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Занятия английским языком проводят вживую в небольших группах, поэтому количество мест в академии ограничено. При необходимости, как это было в пандемию, работа переходит в онлайн-режим.
В учебном центре есть необходимое для занятий оборудование, просторные аудитории и конференц-залы. Достижения студентов подтверждают результаты экзаменов Cambridge.
День открытых дверей состоится 18 сентября по адресу: ТК «Центр города» (улица Красная, 176, лит 5/3, вход № 3 со стороны улицы Коммунаров).
Мероприятие бесплатное, но обязательно зарегистрироваться по телефону 8 (861) 200-29-08 или на сайте.