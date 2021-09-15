Языковая академия Step2Speak проведет день открытых дверей в Краснодаре

Языковая академия Step2Speak объявила осенний набор учеников. Для желающих освоить английский язык проведут день открытых дверей, где преподаватели академии ответят на все вопросы, расскажут о программе обучения, помогут определить уровень языка. А еще гостям обещают подарки: например, скидки на занятия.

В Step2Speak есть несколько программ для взрослых и детей с четырех лет. Учебный процесс геймифицирован, в него обязательно включают общение с носителями языка. Кроме уроков, там проводят языковые лагеря и мероприятия, где ученики общаются друг с другом на английском языке в непринужденной обстановке.