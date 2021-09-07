Гости Сочи смогут сэкономить 30% на отдыхе в сентябре
Отели в Сириусе предложили специальные цены на проживание в бархатный сезон
До 30 сентября проживание в любом из четырех отелей сети Sirius Hotels обойдется дешевле на 30%.
В пресс-службе Sirius Hotels отметили, что спецпредложение станет приятным дополнением к другим плюсам осеннего отдыха на Черном море — отсутствию зноя, свободным пляжам, теплой и чистой воде, созревающим фруктам, снижению цен на авиабилеты. Еще в сентябре проще посетить приглянувшиеся экскурсии без суеты, а детям и людям с повышенным давлением будет легче переносить смягчившийся климат.
Читайте также:
Кроме выгодного проживания, спецпредложение Sirius Hotels включает завтрак «шведский стол» и бесплатный трансфер до моря от отелей Omega и Delta. А также второй sup-борд в подарок при аренде, дополнительное время в детской комнате на пляже и скидки на лимонады в фреш-баре.
В сеть Sirius Hotels входят четыре трехзвездочных отеля: Omega, Delta, Sigma и Gamma. Каждый из отелей, расположенных на федеральной территории Сириус в Имеретинской низменности, обладает своими преимуществами:
- Omega — отель для семейного отдыха и деловых поездок, в каждом номере есть балкон с видом на горы или море;
- Delta — здание в стиле хай-тек рядом с трассой «Формулы-1», все номера оформлены дизайнерами;
- Sigma — настоящий мини-город с закрытой охраняемой территорией и развлечениями для детей;
- Gamma — семейный отель на побережье Черного моря рядом с Орнитологическим парком.
В пресс-службе подчеркнули, что близость к достопримечательностям, высокие стандарты обслуживания и ориентированность на разные форматы отдыха объединяют все отели сети.
Читайте также:
Оформить бронирование можно на сайте Sirius Hotels.
Юга.ру уже рассказывали, как объединить отдых на курорте с познавательными активностями. Гости «Сириуса» могут отправиться в образовательные поездки на гольф-карах по Олимпийскому парку и всей федеральной территории, побывать в планетарии, посетить научные экскурсии и мастер-классы в Парке науки и искусства. Всего действует более 40 программ для «умного туризма».