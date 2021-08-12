Юга.ру поговорили с организатором флешмоба против Уральской биеннале и узнали, при чем здесь Краснодар

Что такое Уральская биеннале? На сайте биеннале организаторы пишут, что это один из крупнейших регулярных международных проектов в сфере современного искусства в России. В нем участвуют более 300 художников из 52 стран. «Мы вовлекаем в диалог на актуальные темы в рамках публичной программы и медиации, популяризируем современное искусство в городах региона, знакомим Россию и мир с индустриальным Уралом, инициируем создание новых произведений искусства», — пишут организаторы. 6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет со 2 по 5 октября в Екатеринбурге. Одной из площадок для проведения проекта организаторы выбрали цирк.

Читайте также: Художник открыл скульптуру на Красной Поляне и призвал людей бережно относиться к природе

Почему деятели культуры, зоозащитники и активисты против? В Екатеринбургском цирке регулярно проходят шоу с животными, которые подвергаются цирковой дрессуре. Цирк в Екатеринбурге — филиал Росгосцирка, объединяющего около 40 цирков по всей стране. В шоу Росгосцирка задействовано около 1,5 тыс. животных разных видов, а экономика организации базируется именно на представлениях с животными. Зоозащитники и специалисты по правам животных заявили, что руководство Росгосцирка, пользуясь связями, мешает введению эффективных зоозащитных законов России и убеждает население, что цирковая дрессура гуманна и безопасна. Активисты считают, что сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком популяризирует и узаконивает деятельность цирка в глазах населения. «Таким образом, сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком является неэтичным, стирающим опыт и неинклюзивным по отношению к целому сообществу людей, которые годами, рискуя своей безопасностью и благополучием, делают критические художественные, политические и активистские высказывания на тему защиты прав животных и борются с проблемой эксплуатации животных в России», — говорится в открытом письме активистов.

С чего начались протесты? Первая открыто высказалась в своем инстаграме художница Алиса Горшенина. Она должна была участвовать в биеналле, но отказалась по двум причинам: площадка, на которой ей предложили выступать спонсируется предприятием, которое, по её словам, на протяжении долгих лет уничтожает экологию Нижнего Тагила, а второй причиной стало то, что организаторы выбрали одной из площадок цирк. «По всему миру запрещают цирки с участием животных, а мы докатились до того, что деятели культуры ныряют с головой в эту варварскую индустрию и делают вид, что все впорядке», — написала художница. Такой же пост она опубликовала на фейсбуке. Там в комментариях отметили румынскую художницу Александру Пиричи. Её перформанс должен открывать биеналле. Пиричи рассказала, что сама написала организаторам о переносе места проведения, если это возможно. В интервью она заявила, что изначально восприняла цирк как площадку без особого рвения, ведь в Румынии цирк с животными запрещен. Куратор и продюсер, жительница Краснодара Ксения Пешехонова, художница Алиса Горшенина, художница и экофемактивистка Лёля Нордик, а также куратор Наталья Тихонова написали открытое письмо Уральской биеннале и запустили в соцсетях флешмоб #Циркеналле.

Раньше в Краснодаре на территории цирка выгуливали животных. Пешехонова рассказала, что эта картина осталась у нее в голове с детства. Это воспоминание стало основой для перформанса «Выгул», которое девушка сняла совместно с режиссёром Аликом Кешишяном.

Открытое письмо пока подписали 180 человек.