Краснодарские активисты устроили перформанс против биеннале современного искусства в цирке на Урале. Объясняем, в чем дело
Юга.ру поговорили с организатором флешмоба против Уральской биеннале и узнали, при чем здесь Краснодар
Что такое Уральская биеннале? На сайте биеннале организаторы пишут, что это один из крупнейших регулярных международных проектов в сфере современного искусства в России. В нем участвуют более 300 художников из 52 стран.
«Мы вовлекаем в диалог на актуальные темы в рамках публичной программы и медиации, популяризируем современное искусство в городах региона, знакомим Россию и мир с индустриальным Уралом, инициируем создание новых произведений искусства», — пишут организаторы.
6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет со 2 по 5 октября в Екатеринбурге. Одной из площадок для проведения проекта организаторы выбрали цирк.
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Почему деятели культуры, зоозащитники и активисты против? В Екатеринбургском цирке регулярно проходят шоу с животными, которые подвергаются цирковой дрессуре.
Цирк в Екатеринбурге — филиал Росгосцирка, объединяющего около 40 цирков по всей стране. В шоу Росгосцирка задействовано около 1,5 тыс. животных разных видов, а экономика организации базируется именно на представлениях с животными.
Зоозащитники и специалисты по правам животных заявили, что руководство Росгосцирка, пользуясь связями, мешает введению эффективных зоозащитных законов России и убеждает население, что цирковая дрессура гуманна и безопасна.
Активисты считают, что сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком популяризирует и узаконивает деятельность цирка в глазах населения.
«Таким образом, сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком является неэтичным, стирающим опыт и неинклюзивным по отношению к целому сообществу людей, которые годами, рискуя своей безопасностью и благополучием, делают критические художественные, политические и активистские высказывания на тему защиты прав животных и борются с проблемой эксплуатации животных в России», — говорится в открытом письме активистов.
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С чего начались протесты? Первая открыто высказалась в своем инстаграме художница Алиса Горшенина. Она должна была участвовать в биеналле, но отказалась по двум причинам: площадка, на которой ей предложили выступать спонсируется предприятием, которое, по её словам, на протяжении долгих лет уничтожает экологию Нижнего Тагила, а второй причиной стало то, что организаторы выбрали одной из площадок цирк.
«По всему миру запрещают цирки с участием животных, а мы докатились до того, что деятели культуры ныряют с головой в эту варварскую индустрию и делают вид, что все впорядке», — написала художница.
Такой же пост она опубликовала на фейсбуке. Там в комментариях отметили румынскую художницу Александру Пиричи. Её перформанс должен открывать биеналле. Пиричи рассказала, что сама написала организаторам о переносе места проведения, если это возможно. В интервью она заявила, что изначально восприняла цирк как площадку без особого рвения, ведь в Румынии цирк с животными запрещен.
Куратор и продюсер, жительница Краснодара Ксения Пешехонова, художница Алиса Горшенина, художница и экофемактивистка Лёля Нордик, а также куратор Наталья Тихонова написали открытое письмо Уральской биеннале и запустили в соцсетях флешмоб #Циркеналле.
Раньше в Краснодаре на территории цирка выгуливали животных. Пешехонова рассказала, что эта картина осталась у нее в голове с детства. Это воспоминание стало основой для перформанса «Выгул», которое девушка сняла совместно с режиссёром Аликом Кешишяном.
Открытое письмо пока подписали 180 человек.
Как отреагировали организаторы Уральской биеннале? В ответ на протесты организаторы разместили в инстаграме пост, в котором выразили свою позицию по этому вопросу. Они ответили, что уважают активистов и их тезисы о насилии, но также ждут терпения, пространства для высказывания и уважения к их решениям.
«Наше кураторское решение — включить цирк в список площадок 6-й Уральской биеннале современного искусства — неотделимо от иных решений, в которых мы отдаем себе ясный отчет. К таковым относится работа в местах со сложной историей и происхождением; в местах, в которых сталкиваются сразу несколько социальных парадигм, сформировавшихся в прошлом и настоящем. Цирк невозможно изъять из биеннале. И не только потому, что мы тратили свои силы и время, продумывая проект, — но и потому, что феномен цирка с давних пор прописан в российском искусстве», — написали организаторы.
Они заявляют, что не находятся в ответе за устройство организации и сети инфраструктуры Росгосцирка, но таким образом предлагают новый, альтернативный способ использования пространства.