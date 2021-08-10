В Димитриевском сквере Краснодара снова проблемы с канализацией

9 августа СМИ сообщили об очередной проблеме с канализацией в районе Димитриевского сквера. В мэрии Краснодара всё объяснили промывкой сетей водоснабжения

Напомним, 5 августа в Дмитриевском сквере вышла из строя канализация. Местные жители засняли на видео, как из люков льется вода. В мэрии ответили, что в районе сквера проводились плановые работы по промывке водопроводной воды и к 6 августа процедуры завершили.

9 августа интернет-портал «Живая Кубань» опубликовал новое видео, на котором видно, что из люка в Дмитриевском сквере продолжает литься вода. В результате подтопило тротуар и дорогу.