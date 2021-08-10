В Димитриевском сквере Краснодара снова проблемы с канализацией

Краснодарский край

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9 августа СМИ сообщили об очередной проблеме с канализацией в районе Димитриевского сквера. В мэрии Краснодара всё объяснили промывкой сетей водоснабжения

Напомним, 5 августа в Дмитриевском сквере вышла из строя канализация. Местные жители засняли на видео, как из люков льется вода. В мэрии ответили, что в районе сквера проводились плановые работы по промывке водопроводной воды и к 6 августа процедуры завершили.

9 августа интернет-портал «Живая Кубань» опубликовал новое видео, на котором видно, что из люка в Дмитриевском сквере продолжает литься вода. В результате подтопило тротуар и дорогу. 

В тот же день Юга.ру запросили у мэрии Краснодара комментарий. В пресс-службе ответили, что в диспетчерскую службу «Краснодар Водоканала» поступила жалоба о плохом качестве воды на Карасунской набережной. В связи с этим специалисты выполнили промывку сетей водоснабжения, сейчас все работы завершены.

Ранее Юга.ру писали о сложной судьбе Дмитриевского сквера после его открытия осенью 2020 года. Так, местные жители неоднократно отмечали, что на территории не работает освещение, а плитка на набережной часто покрыта слоем воды. В конце июня из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли. Позже озеро Покровское вышло из берегов и затопило тротуар сквера.

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