Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 6,25%

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Банк Уралсиб повысил максимальную ставку на остаток средств по карте «Прибыль» до 6,25% годовых

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 2 млн рублей включительно.

Чтобы получать 6,25% годовых, достаточно оплачивать картой покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц (иначе ставка составит 0,1%). Новым клиентам в первый месяц использования карты начислят проценты по максимальной ставке вне зависимости от суммы расходов.

Подробная информация доступна на сайте, по телефону 8-800-250-57-57 и в отделениях банка.

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«Прибыль»  флагманская карта Уралсиба с процентом на ежедневный остаток и кешбеком за покупки. Заказать карту можно онлайн с доставкой на дом.

Напомним, в мае карта «Прибыль» вошла в топ-10 дебетовых карт с кешбэком.

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