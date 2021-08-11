Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 6,25%
Банк Уралсиб повысил максимальную ставку на остаток средств по карте «Прибыль» до 6,25% годовых
Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 2 млн рублей включительно.
Чтобы получать 6,25% годовых, достаточно оплачивать картой покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц (иначе ставка составит 0,1%). Новым клиентам в первый месяц использования карты начислят проценты по максимальной ставке вне зависимости от суммы расходов.
Подробная информация доступна на сайте, по телефону 8-800-250-57-57 и в отделениях банка.
«Прибыль» — флагманская карта Уралсиба с процентом на ежедневный остаток и кешбеком за покупки. Заказать карту можно онлайн с доставкой на дом.
Напомним, в мае карта «Прибыль» вошла в топ-10 дебетовых карт с кешбэком.