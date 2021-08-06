Портал Юга.ру решил выяснить, действительно ли в Краснодаре в Рождественском парке собираются строить семинарию

Напомним, в июне появилась информация о том, что митрополит Григорий хочет построить храм на Рождественской набережной в Юбилейном районе. Тогда представитель Екатеринодарской епархии опроверг эту информацию, а в администрации города также сказали, что не знают об этом проекте.

6 августа Олуреми Мустафа сообщил в своем фейсбуке о новых слухах. Он написал, что среди жителей Юбилейного микрорайона ходят разговоры, что Екатеринодарская епархия собирается построить семинарию на территории Рождественского парка и уже получила предварительное согласие от администрации города.

Юга.ру обратились за комментарием к представителю Екатеринодарской епархии Михаилу Степанкову. Он заявил, что о таких планах ему ничего неизвестно. По его словам, в городе уже есть Екатеринодарская семинария, а новая не планируется.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов сообщил, что такие планы были у предыдущего митрополита Павла, но от идеи давно отказались.

Другой источник в этой среде подтвердил слова отца Александра и сказал, что сейчас таких планов нет.

В администрации Краснодара пообещали уточнить информацию. Юга.ру будут следить за развитием ситуации.

Напомним, в августе 2020 глава Кубанской митрополии Исидор скончался от осложнений после коронавируса. Его место занял митрополит Павел. Священнослужители Кубанской епархии были недовольны деятельностью Павла и даже опубликовали открытое письмо с критикой. Новым главой Кубанской митрополии назначили митрополита Григория.