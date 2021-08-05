«Кредит наличными» Уралсиба стал лидером рейтинга выгодных кредитов Bankchart

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Банк Уралсиб возглавил рейтинг потребительских кредитов наличными в рублях сроком на 3 года

Рейтинг подготовил портал Bankchart. Эксперты проанализировали кредитные предложения 30 крупнейших российских банков по размеру активов.

Читайте также:

Уралсиб предоставляет «Кредит наличными» от 100 тыс. до 3 млн рублей со ставкой от 5% (в том числе на цели рефинансирования). Минимальная ставка действует при страховании заемщиком жизни и здоровья. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.

Подробные условия «Кредита наличными» и информацию о других продуктах Уралсиба можно узнать на сайте, по телефону 8-800-250-57-57 и в отделениях банка.

Напомним, недавно банк обновил свою программу лояльности «Уралсиб Бонус» и объявил, что поддержит клиентов с детьми-школьниками.

Банки Деньги Кредитование

Новости

Под Лабинском прошел сильный град
На Кубани очередное нашествие, на этот раз — стрекозиное
На Кубани пройдут дожди и температура опустится на 10 градусов
В Адыгею приехали шесть мобильных медицинских комплексов
Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»
В центре Краснодара машина врезалась в трамвай. Есть пострадавшие

Лента новостей

Реклама на портале