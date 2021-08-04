В Краснодаре улицу Ленина хотели закрыть на 3 дня, а получилось на неделю

В мэрии Краснодара 3 августа сообщили, что ограничение движения по улице Ленина продлили до конца недели

Напомним, 30 июля в Краснодаре на участке улицы Ленина от Коммунаров до Красноармейской ограничили движение. ООО «Водоканал» проводил там аварийные работы на сетях хозяйственно-бытовой канализации. Открыть улицу обещали 2 августа.

3 августа в администрации Краснодара сообщили, что ограничение движения на этом участке улицы продлили до конца недели. Там начали работы по восстановлению покрытия проезжей части. Ремонт планируют завершить до 8 августа.

Также на время работ изменен маршрут автобуса № 65. Автобусы будут идти от улицы Суворова, по улице Мира, улице Октябрьской, улице Ленина, улице Кубанской Набережной и далее по стандартному маршруту. В обратном направлении маршрут автобусов не изменится.