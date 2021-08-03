Между Сочи и Севастополем запустят «Комету»
Глава Минпромторга Денис Мантуров 2 августа сообщил, что между Сочи и Севастополем начнут курсировать катера на подводных крыльях
Напомним, в 2017 году «Комету» запустили на лето между Сочи и Батуми. В июне 2018 года морские пассажирские перевозки между этими городами возобновили. Кроме того, катера на подводных крыльях курсировали в летний сезон и между курортами Крыма.
Теперь быстроходные суда на подводных крыльях будут ходить между Сочи и Севастополем, рассказал 2 августа глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мы опять становимся мобильнее. И связываем страну. И например, не так давно, два года назад, запустили новый маршрут Ялта — Севастополь на «Комете-120». Недавно запустили маршрут Сочи — Геленджик — Новороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях «Комета-120» на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные», — рассказал Мантуров в интервью РБК-ТВ.
Такие суда вмещают в себя до 120 человек и развивают скорость до 65 км/ч.
Как писали Юга.ру, в 2021 году «Комету» и «Грифон» собирались запустить между курортами Черноморского побережья Кубани. Запуск первого судна был назначен на 7 июня, а второго — на 21 мая. Но в середине июня стало известно, что «Комету» не смогли запустить из-за «определенных препятствий». Сейчас теплоход курсирует по побережью в ежедневном режиме, уточнил 2 августа представитель компании-перевозчика.