Между Сочи и Севастополем запустят «Комету»

Напомним, в 2017 году «Комету» запустили на лето между Сочи и Батуми. В июне 2018 года морские пассажирские перевозки между этими городами возобновили. Кроме того, катера на подводных крыльях курсировали в летний сезон и между курортами Крыма.

Теперь быстроходные суда на подводных крыльях будут ходить между Сочи и Севастополем, рассказал 2 августа глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы опять становимся мобильнее. И связываем страну. И например, не так давно, два года назад, запустили новый маршрут Ялта — Севастополь на «Комете-120». Недавно запустили маршрут Сочи — Геленджик — Новороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях «Комета-120» на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные», — рассказал Мантуров в интервью РБК-ТВ.

Такие суда вмещают в себя до 120 человек и развивают скорость до 65 км/ч.