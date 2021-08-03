На Кубани сохранится сильная жара до 40 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 3 августа днем столбики термометров поднимутся до 38 ℃, но ощущаться будет, как 42 ℃. Индекс ультрафиолета составит 9 из 12. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

На Кубани синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность и кратковременные дожди с грозами в предгорных и горных районах. При грозе порывы ветра будут достигать 14 м/с. Днем в юго-восточных районах воздух прогреется до 32-37 ℃, во второй половине дня в северной половине края и центральных районах ожидается 39-40 ℃.

На Черномомрском побережье небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный с переходом на .го-западный 6-11 м/с. Днем температура воздуха прогреетсяжо 30-35 ℃.