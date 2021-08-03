На предприятии «Картонтара» в Майкопе вакцинировалось 80% сотрудников

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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452 сотрудника ООО «Картонтара» прошли вакцинацию от коронавируса, в их числе — исполнительный директор Сергей Погодин

Вакцинация на предприятии началась в феврале.

26–28 июля от коронавируса привились еще 111 сотрудников. Вместе с ними второй компонент «Спутника V» получил исполнительный директор ООО «Картонтара» (холдинг SFT GROUP) Сергей Погодин.

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«Вакцинироваться жизненно необходимо», — уверен Погодин.

Теперь в «Картонтаре» привито 79,9% членов коллектива — 452 человека.

Это не единственная организация, которая помогает своим сотрудникам защититься от ковида: например, о результатах массовой вакцинации сообщили «ЮгСтройИмпериал» и «ЕвроХим». А концерн «Покровский» даже разыграл автомобиль среди привившихся работников.

Напомним, в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер. Насладиться отпуском на курортах края без прививки тоже нелегко.

Вакцинация Коронавирус

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