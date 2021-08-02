В Ейске мужчина перекинул через бедро сотрудника ДПС

1 августа в МВД Кубани сообщили, что составили протокол на жителя Ейска, который перекинул через бедро полицейского после замечания

Происходящее снял на камеру кто-то из очевидцев и выложил в соцсети. На кадрах видно, как сотрудник ДПС отводит молодого человека на тротуар, держа его руки. Судя по комментариям за кадром, полицейский говорил, что вызовет наряд. Затем он взял молодого человека за шею, а тот перекинул полицейского через бедро.

В пресс-службе ГУ МВД по краю 1 августа сообщили, что инцидент произошел ночью 31 июля на центральном пляже Ейска. По версии полиции, сотрудник ДПС попросил 20-летнего местного жителя покинуть проезжую часть, но он не отреагировал на замечание, причинил телесные повреждения полицейскому и попытался скрыться.

Парня задержали. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотруднику полиции).