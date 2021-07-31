На Кубани за месяц от Covid-19 скончались 760 человек
За весь июль на Кубани зарегистрировали 7 тыс. случаев заражения. Что случилось за это время?
По данным Оперштаба Кубани, за последние сутки в крае выявили 263 новых случая заражения коронавирусом. Примечательно, что 30 июля зафиксировали такое же число заболевших.
Среди заразившихся на 31 июля 9 детей, а самому старшему пациенту 93 года. Больше всего случаев заболевания выявили в Краснодаре — 54 человека.
Всего за месяц в Краснодарском крае официально зарегистрировали 7 тыс. 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Летальных случаев — 760. Кроме того, весь июль статистика заболеваемости на Кубани растет. Антирекорд был зафиксирован 29 июля — тогда за сутки коронавирусом заразились 265 человек.
Из-за роста заболеваемости в крае вводят новые ограничения:
- с 1 августа заселиться в санаторно-курортные комплексы, гостиницы, отели и кемпинги можно только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом при условии вакцинации в первые три дня отдыха;
- с 28 июля в крае запрещено посещать и проводить мероприятия с участием более 500 человек;
- 30 июля стало известно об открытии нового коронавирусного госпиталя в Краснодаре;
- открываются новые пункты вакцинации. Недавно в Сочи открылся первый прививочный пункт на базе гостиницы;
- в мечетях Кубани и Адыгеи отменили пятничные молитвы.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе — 59050. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1038,9.
Выздоровели на 31 июля в крае 47175 жителей. Скончались — 4200. В стационарах проходят лечение 3111 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому — 4564.
В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 104 человека, еще 6 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в министерстве здравоохранения края.
Кроме того, в телеграм-канале, где публикуют официальную информацию о борьбе с коронавирусом в России «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» 31 июля сообщили, что возможно ВОЗ даст рекомендацию о проведении обязательной вакцинации. Напомним, 14 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом объявил о начале третьей волны Covid-19