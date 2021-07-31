На Кубани за месяц от Covid-19 скончались 760 человек

За весь июль на Кубани зарегистрировали 7 тыс. случаев заражения. Что случилось за это время?

По данным Оперштаба Кубани, за последние сутки в крае выявили 263 новых случая заражения коронавирусом. Примечательно, что 30 июля зафиксировали такое же число заболевших.

Среди заразившихся на 31 июля 9 детей, а самому старшему пациенту 93 года. Больше всего случаев заболевания выявили в Краснодаре — 54 человека.

Всего за месяц в Краснодарском крае официально зарегистрировали 7 тыс. 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Летальных случаев — 760. Кроме того, весь июль статистика заболеваемости на Кубани растет. Антирекорд был зафиксирован 29 июля — тогда за сутки коронавирусом заразились 265 человек.