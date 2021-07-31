В Краснодаре трамвай № 4 сократит время работы

Из-за капитального ремонта трамвайных путей в Краснодаре на перекрестке улиц Просторной и Дежнева 2-4 августа трамвай № 4 будет уходить в депо раньше обычного, сообщили 31 июля в пресс-службе мэрии.

Последние вагоны будут отправляться в депо из Комсомольского микрорайона в 22:27, а от улицы Индустриальной в 21:42.

Кроме того, после 22:00 трамвай будет следовать от улицы Индустриальной в Пашковский жилой массив до конечной остановки на улице Бершанской.