В Краснодаре трамвай № 4 сократит время работы
В Краснодаре со 2 августа трамвай № 4 временно изменит режим работы
Из-за капитального ремонта трамвайных путей в Краснодаре на перекрестке улиц Просторной и Дежнева 2-4 августа трамвай № 4 будет уходить в депо раньше обычного, сообщили 31 июля в пресс-службе мэрии.
Последние вагоны будут отправляться в депо из Комсомольского микрорайона в 22:27, а от улицы Индустриальной в 21:42.
Кроме того, после 22:00 трамвай будет следовать от улицы Индустриальной в Пашковский жилой массив до конечной остановки на улице Бершанской.
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