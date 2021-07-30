Моргенштерн разыграет своих котят в благотворительной лотерее для сбора средств на лечение мальчика из Тимашевска

29 июля рэпер Моргенштерн объявил о запуске лотереи для сбора средств Илье Худобе из Тимашевска. Победители получат котят и золотые медальоны

Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Ребенку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма».

26 мая Алишер Моргенштерн перевел на лечение мальчика 3 млн рублей. А 25-го июня — еще 1 млн рублей. Артист призвал своих подписчиков, бизнесменов и других блогеров помочь со сбором средств. К 28 июня рэпер пожертвовал более 10 млн рублей.

29 июля Моргенштерн объявил в сторис инстаграма о запуске благотворительной лотереи. Он разыграет в прямом эфире своих котят и золотые медальоны с логотипом последнего альбома.