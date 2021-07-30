Анапская винодельня представит Россию на архитектурном фестивале

Винодельня гравитационного типа «Скалистый берег» — единственный российский проект среди реализованных в категории «Промышленная архитектура». Конкурс реализованных проектов на World Architecture Festival считается самым конкурентным и сложным. В этом году российская винодельня будет соревноваться с проектами из Китая, Тайваня, Ирана, Финляндии, Японии, Дании и Мексики. В шорт-лист вошло 292 готовых здания из 47стран мира.

Каждый год 550 финалистов-архитекторов защищают проекты своих стран перед жюри и критиками. Защита пройдет в Лиссабоне в начале декабря. 145 экспертов из 50 стран определят в каждой категории победителя, который получит титул World Building of the Year.

Винодельню «Скалистый берег» построили по проекту Александра Балабина, основателя и руководителя компании «Северин Проект». Очертания здания напоминают морскую гальку. Проект не раз становился участником архитектурных конкурсов.

Винодельня находится в селе Варваровка рядом с Анапой. Ее окружают 32 га виноградников. На разных уровнях здания расположены производство, погреба, магазин, дегустационный зал, ресторан и терраса с видом на Черное море. Предполагаемая мощность «Скалистого берега» — 300 тыс. бутылок в год.