В Майкопе начали ремонтировать улицу 8 Марта

30 июля в пресс-службе главы Адыгеи сообщили о старте ремонтных работ на участке улицы 8 марта в Майкопе

Ремонт выполняется на участке улицы 8 Марта от Пионерской до Курганной. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Минстрое Адыгеи отметили, что важность данного объекта ремонта в том, что к улице примыкают сразу две школы — № 7 и № 13.

Помимо непосредственно обновления дорожного полотна, на участке очистят и углубят кюветы, обустроят тротуары на подходах к пешеходным переходам, установят дорожные ограждения на перекрестках.

Кроме того, работы предусматривают расширение дороги с увеличением парковочных мест. Это должно решить проблему стоянки автомобилей, так как участок улицы пересекается с важнейшими в Майкопе магистралями — улицами Пионерской, Пролетарской и Крестьянской.

Специалисты МКУ «Благоустройство» постоянно мониторят работу дорожников, качество и сроки производства и укладки дорожной смеси. Как отметили в пресс-службе главы Адыгеи, контракт предусматривает пятилетнюю гарантию на дорожные работы.