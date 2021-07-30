В Майкопе начали ремонтировать улицу 8 Марта

Адыгея

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30 июля в пресс-службе главы Адыгеи сообщили о старте ремонтных работ на участке улицы 8 марта в Майкопе

Ремонт выполняется на участке улицы 8 Марта от Пионерской до Курганной. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

В Минстрое Адыгеи отметили, что важность данного объекта ремонта в том, что к улице примыкают сразу две школы — № 7 и № 13.

Помимо непосредственно обновления дорожного полотна, на участке очистят и углубят кюветы, обустроят тротуары на подходах к пешеходным переходам, установят дорожные ограждения на перекрестках. 

Кроме того, работы предусматривают расширение дороги с увеличением парковочных мест. Это должно решить проблему стоянки автомобилей, так как участок улицы пересекается с важнейшими в Майкопе магистралями — улицами Пионерской, Пролетарской и Крестьянской. 

Специалисты МКУ «Благоустройство» постоянно мониторят работу дорожников, качество и сроки производства и укладки дорожной смеси. Как отметили в пресс-службе главы Адыгеи, контракт предусматривает пятилетнюю гарантию на дорожные работы.

Как писали Юга.ру, в 2021-2022 годах Адыгея получит еще почти 3,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. В 2021 году власти планируют закончить строительство второй очереди дороги в обход Майкопа, в 2022-м — завершить строительство транспортной развязки Энем — Новобжегокай. Кроме того, одним из значимых проектов в регионе является расширение дороги на трех участках трассы А-160.

Дороги Майкоп Мурат Кумпилов Ремонт дорог

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