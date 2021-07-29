На Кубани запустили телеграм-бот, который показывает наличие вакцин. Работает он пока не очень

29 июля портал Юга.ру проверил, как на самом деле работает телеграм-бот «Вакцина здесь», созданный краевой администрацией

Накануне власти Кубани сообщили о запуске телеграм-бота «Вакцина здесь». Сервис разработал региональный минздрав совместно с Центром управления регионом, департаментом информационной политики края и волонтерами партии «Единая Россия». Через бот можно узнать, сколько компонентов вакцины от коронавируса есть в прививочных пунктах и сколько людей записаны в очередь на вакцинацию. Также сервис предоставляет адреса пунктов и номера телефонов.

В пресс-службе администрации края сообщили, что бот содержит информацию о 332 пунктах вакцинации. Волонтеры несколько раз в день собирают данные по прививочным пунктам о наличии компонентов вакцины и очереди, а затем вносят данные в бот.

29 июля Юга.ру решили проверить, как работает сервис на самом деле. Оказалось, что при выборе некоторых пунктов вакцинации бот вообще не выдает информацию о наличии компонентов. В частности, таких данных не оказалось в краснодарских поликлиниках № 13 и № 17, в городской больнице Анапы, в ряде поликлиник Сочи: по улице Донской, Новой Зари, Советской, Войкова.

Впрочем, о ситуации в некоторых поликлиниках получить сведения все же удалось. Бот показал, что на 15:22 29 июля в Краснодаре в мобильном пункте вакцинации по улице Покрышкина,5 было 53 единицы 1-го компонента и 150 единиц 2-го компонента. В Ейской центральной больнице 424 и 148 единиц 1-го и 2-го компонента на 9 утра 29 июля. В поликлинике №2 Сочи было 300 и 700 единиц по информации за 23 июля.

Отметим, что в некоторых населенных пунктах вакцины нет: так, в станице Саратовской и поселке Псебае отсутствуют оба компонента. При этом в поселке Приреченском значится 5 тыс. 363 единицы второго компонента вакцины, а по данным Всероссийской переписи за 2010 год, там проживали всего 1 тыс. 162 человека.