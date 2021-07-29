В Краснодаре трамваи снова изменят движение

Вечером 29 июля в Краснодаре три трамвая изменят время и маршрут движения

Из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской вечером 29 июля трамваи № 2, 5 и 8 отправятся от конечных остановок раньше времени и по другому маршруту, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии Краснодара.