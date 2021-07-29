В Краснодаре трамваи снова изменят движение

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 29 июля в Краснодаре три трамвая изменят время и маршрут движения

Из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской вечером 29 июля трамваи № 2, 5 и 8 отправятся от конечных остановок раньше времени и по другому маршруту, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии Краснодара.

  • Трамвай № 2 отправится от конечной остановки «Индустриальная» в 22:18. Остальные рейсы будут по расписанию.
  • Трамвай № 5 отправится в 22:49 от конечной остановки на Солнечной и проследует по улице Садовой в Восточное депо.
  • Трамвай № 8 после 22:30 будет следовать от конечных остановок по улице Садовой. Последние вагоны по стандартному маршруту отправятся в 21:58 от хладокомбината и в 22:06 от Солнечной.
Краснодар Трамвай

Новости

В Краснодаре не будет массового шествия десантников
В Адыгее перед выборами подвели итоги парламентского года
В Краснодаре трамваи снова изменят движение
Матч «Краснодар» – «Химки» пройдет без зрителей
В Краснодаре в День ВДВ традиционно отключат фонтаны
На Кубани запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек

Лента новостей

Хамса, вино, пляж, цемент
Сегодня, 08:00
Хамса, вино, пляж, цемент
Чем заняться туристу в Новороссийске
«Скейт — это на всю жизнь»
Вчера, 16:20
«Скейт — это на всю жизнь»
Участники «Урбан-баттла» рассказали, почему катаются даже в -30 °С
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман

Реклама на портале