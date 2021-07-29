В Краснодаре трамваи снова изменят движение
Вечером 29 июля в Краснодаре три трамвая изменят время и маршрут движения
Из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской вечером 29 июля трамваи № 2, 5 и 8 отправятся от конечных остановок раньше времени и по другому маршруту, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии Краснодара.
- Трамвай № 2 отправится от конечной остановки «Индустриальная» в 22:18. Остальные рейсы будут по расписанию.
- Трамвай № 5 отправится в 22:49 от конечной остановки на Солнечной и проследует по улице Садовой в Восточное депо.
- Трамвай № 8 после 22:30 будет следовать от конечных остановок по улице Садовой. Последние вагоны по стандартному маршруту отправятся в 21:58 от хладокомбината и в 22:06 от Солнечной.
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