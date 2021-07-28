На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 10-летней Арины. С ними девочка сможет свободно говорить

Мама девочки рассказала, что дочь родилась слабослышащей, так как унаследовала это от родителей. Инвалидность Арине присвоили раньше, чем она начала ходить. В два года ей выдали слуховые аппараты, с которыми девочка пошла в коррекционный детский сад для глухих и слабослышащих детей, а потом перешла в такую же школу.

Арина в школе активистка и спортсменка. Опытные сурдопедагоги хвалят ее за старание. Но у слуховых аппаратов, выданных за счет государства, низкое качество и фоновый шум быстро утомляет девочку. Из-за этого она надевает их только на время занятий, а это не дает развить речь до свободного владения.