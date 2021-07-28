На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 10-летней Арины. С ними девочка сможет свободно говорить

Краснодарский край

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Благотворительный фонд «Русфонд» 27 июля открыл сбор средств для Арины Данилиной из Тихорецка, которой нужны сверхмощные слуховые аппараты

Мама девочки рассказала, что дочь родилась слабослышащей, так как унаследовала это от родителей. Инвалидность Арине присвоили раньше, чем она начала ходить. В два года ей выдали слуховые аппараты, с которыми девочка пошла в коррекционный детский сад для глухих и слабослышащих детей, а потом перешла в такую же школу. 

Арина в школе активистка и спортсменка. Опытные сурдопедагоги хвалят ее за старание. Но у слуховых аппаратов, выданных за счет государства, низкое качество и фоновый шум быстро утомляет девочку. Из-за этого она надевает их только на время занятий, а это не дает развить речь до свободного владения. 

Арина хочет стать независимой и общаться с родными и знакомыми без жестового языка. Для этого ей нужны многоканальные цифровые слуховые аппараты, которые работают работают даже в шумной обстановке. Такие ей подобрал сурдолог, но за госбюджет подобные аппараты не выдают, а семья не может себе их позволить. Всего на покупку нужно 154 тыс. 730 рублей.

Как помочь Арине? 

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Арина Данилина);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь Арине и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

Благотворительность Дети Русфонд

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