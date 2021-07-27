Минздрав Кубани заявил, что ведра-туалеты стоят в палатах по просьбам рожениц

26 июля Минздрав объяснил, почему пациентки роддома в Краснодаре вынуждены ходить в туалет в ведра

Напомним, ранее пациентки роддома № 1 в Краснодаре рассказали об антисанитарных условиях в больнице. У пациенток нет доступа к душу, а в туалет нужно ходить в ведро прямо в палате.

26 июля в министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили РИА «Новости», что роддом сейчас переоборудован в ковидную больницу. В палатах нет индивидуальных туалетов так как здание больницы — это объект культурного наследия, поэтому там запрещена перепланировка.

«Санитарные комнаты и душевые в учреждении — общего пользования. Они расположены на этажах. Для удобства пациентов палаты оснастили биотуалетами. Все медицинские и биологические отходы обеззараживаются и удаляются из палат. Часть пациентов отказывается посещать общие санитарные комнаты и просит не убирать биотуалеты», — уточнили журналистам в региональном минздраве.

Также в министерстве добавили, что в прошлое воскресенье главный внештатный акушер-гинеколог больницы провёл обход роддома и не выявил нарушений санитарной безопасности.

Напомним, в июле житель Адыгеи пожаловался на условия в противотуберкулезном диспансере в Майкопе.