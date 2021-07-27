В Сочи снова ожидается опасный ливень

В районе Сочи 27 июля синоптики прогнозируют затяжные дожди с кратковременными ливнями. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что это будет третий случай такой непогоды в Сочи за сезон.

«27 июля в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет 40–50 мм осадков. Одновременно с постоянным дождем будет идти ливень», — сказал Вильфанд.

При таком темпе осадков вода мгновенно попадает в русла рек, поэтому в крае прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск селевых потоков.