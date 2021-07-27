В Сочи снова ожидается опасный ливень
Главный синоптик России Роман Вильфанд сообщил, что 27 июля в Сочи выпадет 40–50 мм осадков
В районе Сочи 27 июля синоптики прогнозируют затяжные дожди с кратковременными ливнями. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что это будет третий случай такой непогоды в Сочи за сезон.
«27 июля в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет 40–50 мм осадков. Одновременно с постоянным дождем будет идти ливень», — сказал Вильфанд.
При таком темпе осадков вода мгновенно попадает в русла рек, поэтому в крае прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск селевых потоков.
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На реке Кубани ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. Вильфанд отметил, что ситуация близка к тому, что случилось в 2012 году в Крымске.
«С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение воздушных масс. Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки», — пояснил главный российский синоптик.
Он отметил, что опасные процессы в атмосфере связаны с перемещением воздушных масс. В Краснодарском крае такие условия создают три фактора — над Черным морем летом образуется ложбина низкого давления, из-за которой в атмосфере возникают вертикальные потоки, а воздушные массы с запада сталкиваются с горами. Это создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере. Когда к этому добавляется фронтальный раздел, то создаются условия для ливней и большого количества осадков.
Напомним, до 28 июля на Кубани действует штормовое предупреждение. В МЧС советуют оставаться в домах и подготовить жилье к стихии: плотно закрыть ставни, двери и вентиляционные отверстия. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 01.