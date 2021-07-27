Краснодар и Сочи вошли в список лучших городов для работы летом

В рейтинге лучших городов для работы летом Сочи занял второе место, а Краснодар – четвертое

Сервис «Работа.ру» провел исследования и узнал у россиян, какие города они считают наиболее подходящими для работы летом. По результатам, лидирует Москва — ее выбрали более 40% опрошенных, второе место занимает Сочи (30%), затем идет Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%).

Краснодар и Сочи выбирали из-за большого количества сезонных предложений трудоустройства. Также респонденты отметили доступность рекреационных ресурсов в этих городах. Кроме того, опрошенных привлекал климат, пишет ТАСС.