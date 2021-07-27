Краснодар и Сочи вошли в список лучших городов для работы летом

Краснодарский край

Распечатать

В рейтинге лучших городов для работы летом Сочи занял второе место, а Краснодар – четвертое

Сервис «Работа.ру» провел исследования и узнал у россиян, какие города они считают наиболее подходящими для работы летом. По результатам, лидирует Москва — ее выбрали более 40% опрошенных, второе место занимает Сочи (30%), затем идет Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%).

Краснодар и Сочи выбирали из-за большого количества сезонных предложений трудоустройства. Также респонденты отметили доступность рекреационных ресурсов в этих городах. Кроме того, опрошенных привлекал климат, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Краснодар занял 10 место в рейтинге социально-экономического положения регионов и 53 место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей за 2020 год.

Краснодар Рейтинги Сочи

Новости

Власти Краснодара пообещали заменить погибшие деревья в сквере Льва Толстого и высадить еще больше новых
В Сочи снова ожидается опасный ливень
Краснодар и Сочи вошли в список лучших городов для работы летом
В Краснодаре станет немного прохладнее
В Краснодаре вынесли новое решение по делу замглавы приставов Кубани
В Краснодаре откроется дом-убежище для пострадавших от домашнего насилия

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
Вчера, 12:19
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Как обновиться в лизинг?
23 июля, 09:00 Партнерский
Как обновиться в лизинг?
8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса

Реклама на портале