В Краснодаре станет немного прохладнее

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 27 июля 26 ℃ и небольшой дождь. Днем температура поднимется до 29 ℃. Ожидается ясная погода с порывами ветра до 7,7 м/с. Индекс УФ-излучения будет не выше 3.

Метеорологи Краснодарского гидрометцентра обещают в крае переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозы. В отдельных районах южной половины пройдут ливни. Ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет 28‑33 ℃, в юго-восточных предгорных районах — 24‑29 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. В Туапсинском районе кратковременный дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 28‑33 ℃.