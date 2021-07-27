В Краснодаре станет немного прохладнее

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 27 июля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 27 июля 26 ℃ и небольшой дождь. Днем температура поднимется до 29 ℃. Ожидается ясная погода с порывами ветра до 7,7 м/с. Индекс УФ-излучения будет не выше 3.

Метеорологи Краснодарского гидрометцентра обещают в крае переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозы. В отдельных районах южной половины пройдут ливни. Ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет 28‑33 ℃, в юго-восточных предгорных районах — 24‑29 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. В Туапсинском районе кратковременный дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 28‑33 ℃.

Напомним, МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение до 28 июля. В крае ожидаются ливни с грозами, шквалистое усиление ветра, есть вероятность формирования смерчей, а также подъема уровня воды в реках.

Погода Штормовые предупреждения

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