На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Специалисты МЧС по Краснодарскому краю предупредили о подъеме уровня воды в реках и формировании смерчей с 26 по 28 июля

По данным синоптиков с 26 по 28 июля местами в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.

На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем. На юго-восточной территории края (Отрадненский, Курганенский, Мостовской, Лабинский, Апшеронский, Белореченский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидается подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю советуют оставаться в домах и подготовить жилье к стихии: плотно закрыть ставни, двери и вентиляционные отверстия. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.

Также рекомендуется спрятать ценные вещи и документы во влагонепроницаемую ткань, подготовить запас продуктов, воды и медикаментов. При выходе на улицу необходимо располагаться в зоне «ветровой тени», держаться подальше от деревьев и высотных объектов, использовать ветрозащитную и водонепроницаемую одежду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 01.

Напомним, поздним вечером 23 июля на Сочи обрушился залповый ливень и выпала месячная норма осадков. Подтопило трассу, дворы и больницу. Погиб сотрудник полиции, сейчас спасатели ищут его жену, дочь и знакомую.