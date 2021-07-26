Концерн «Покровский» разыграл автомобиль среди вакцинированных сотрудников

Участвовать в розыгрыше мог любой сотрудник одного из предприятий ГК «Концерн «Покровский», который получил хотя бы первый компонент вакцины и представил сертификат отделу кадров. Предприятия постоянно вели просветительскую работу, к ним приезжали мобильные бригады из городских поликлиник. Заявки для участия в акции принимали с 7 июня по 16 июля 2021 года. Победителя выбрали с помощью лотерейного оборудования на базе ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в Каневском районе Краснодарского края. Всем остальным участникам достанутся поощрительные призы.

«Здесь собрались представители ведущих сельхозпредприятий Краснодарского края. Благодарю организаторов акции за правильную и необходимую инициативу. Самый эффективный способ справиться с угрозой распространения Covid-19 — это вакцинация. Руководители наших хозяйств, нашего региона, нашей страны прикладывают максимум усилий, чтобы прививку получило как можно больше людей», — подчеркнул главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Каневской район Иван Здоровенко.