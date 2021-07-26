Концерн «Покровский» разыграл автомобиль среди вакцинированных сотрудников

Партнерский Краснодарский край

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Группа компаний «Концерн «Покровский» подарила автомобиль одному из 890 сотрудников, привившихся от коронавируса

Чтобы стимулировать сотрудников вакцинироваться, концерн провел акцию «ПокровскийСтопКовид». Главный приз — автомобиль «Лада Гранта» — разыграли 23 июля в станице Каневской среди 890 участников акции. Его получил механизатор «Агрокомплекса «Ейский» Вячеслав Оснач.

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Участвовать в розыгрыше мог любой сотрудник одного из предприятий ГК «Концерн «Покровский», который получил хотя бы первый компонент вакцины и представил сертификат отделу кадров. Предприятия постоянно вели просветительскую работу, к ним приезжали мобильные бригады из городских поликлиник. Заявки для участия в акции принимали с 7 июня по 16 июля 2021 года. Победителя выбрали с помощью лотерейного оборудования на базе ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в Каневском районе Краснодарского края. Всем остальным участникам достанутся поощрительные призы.

«Здесь собрались представители ведущих сельхозпредприятий Краснодарского края. Благодарю организаторов акции за правильную и необходимую инициативу. Самый эффективный способ справиться с угрозой распространения Covid-19 — это вакцинация. Руководители наших хозяйств, нашего региона, нашей страны прикладывают максимум усилий, чтобы прививку получило как можно больше людей», — подчеркнул главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Каневской район Иван Здоровенко.

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«Концерн «Покровский» ответственно относится к здоровью своих сотрудников. С начала года мы поощряем тех, кто привился от коронавируса. Благодарю каждого из вас за ответственность: вы не только защищаете себя, но и заботитесь о здоровье семьи и коллег. Мы постарались сделать вакцинацию максимально доступной, привлечь внимание к проблеме распространения инфекции и объяснить необходимость процедуры. Мы уверены, что общими усилиями гораздо быстрее сформируем коллективный иммунитет — и наконец вернемся к нормальной жизни», — добавила директор по персоналу ГК «Концерн «Покровский» Анна Бабенко.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства, для формирования коллективного иммунитета как минимум 80% жителей должны получить первый компонент вакцины до 1 ноября.

Акции Вакцинация Ейский район Каневской район

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