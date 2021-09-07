«Алгоритмика» научит детей цифровой грамотности и программированию в Краснодаре

Международная школа программирования «Алгоритмика» объявила набор детей 6–17 лет на занятия, которых нет в обычной школе

Для каждого ученика в «Алгоритмике» определяют индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от возраста ребенка и уровня его цифровой грамотности. Дети используют знания, чтобы придумывать и воплощать свои проекты. Они получают и универсальные навыки: учатся работать в команде, распределять задачи и представлять результаты публике.

«Мы против задач ради задач и теории без практики. Наши курсы построены на игровых сценариях: запуск робота на Марс, спасение принцессы, путь от стажера до ведущего разработчика в IT-компании. Ребята готовятся к будущему: учатся учиться, осваивают программирование, получают основы востребованных профессий», — рассказали в пресс-службе школы.

В «Алгоритмике» представлены курсы для детей от 6 до 17 лет:

основы логики и программирования — игровой курс, который призван заинтересовать в программировании учеников 6–7 лет;

— игровой курс, который призван заинтересовать в программировании учеников 6–7 лет; компьютерная грамотность — курс для детей 7–9 лет, где их научат самостоятельно оформлять презентации, составлять список источников и создавать инфографику;

— курс для детей 7–9 лет, где их научат самостоятельно оформлять презентации, составлять список источников и создавать инфографику; визуальное программирование — курс для четвероклассников: в школе как раз появляется проектная деятельность, а в «Алгоритмике» можно подготовиться к занятиям, создавая мультфильмы и компьютерную графику своими руками;

— курс для четвероклассников: в школе как раз появляется проектная деятельность, а в «Алгоритмике» можно подготовиться к занятиям, создавая мультфильмы и компьютерную графику своими руками; геймдизайн — курс для учеников 10–11 лет, где они попробуют интересную профессию, не отрываясь от любимого занятия. Курс развивает креативность, дизайн-мышление, эмоциональный интеллект, эстетический вкус и предпринимательские навыки;

— курс для учеников 10–11 лет, где они попробуют интересную профессию, не отрываясь от любимого занятия. Курс развивает креативность, дизайн-мышление, эмоциональный интеллект, эстетический вкус и предпринимательские навыки; создание веб-сайтов — курс для начала средней школы (11–12 лет). Ученикам предлагают представить содержание крупного произведение из школьного списка в виде веб-сайта: в будущем этот навык пригодится, чтобы создать сайт-визитку для себя или своей компании;

— курс для начала средней школы (11–12 лет). Ученикам предлагают представить содержание крупного произведение из школьного списка в виде веб-сайта: в будущем этот навык пригодится, чтобы создать сайт-визитку для себя или своей компании; Python Start — курс по основам языка Python для детей 12–13 лет. В формате игры они смогут погрузиться в мир разработки приложений, пройти путь от собеседования в IT-компании на роль стажера до должности ведущего разработчика.

— курс по основам языка Python для детей 12–13 лет. В формате игры они смогут погрузиться в мир разработки приложений, пройти путь от собеседования в IT-компании на роль стажера до должности ведущего разработчика. Python Pro — курс по лучшим практикам программирования на языке Python для учеников 14–17 лет. Они создадут несколько собственных проектов и примерят роли востребованных IT-специалистов — от разработчиков игр до специалистов по машинному обучению.

Чтобы записать ребенка в школу программирования «Алгоритмика», нужно заполнить форму на сайте.