Неделя на Кубани начнется с жары

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 26 июля 25 ℃. Днем столбики термометров поднимутся до 35 ℃. Кроме того, сохраняется «опасная жара» — индекс ультрафиолета достигнет 8.

По данным краснодарского гидрометцентра, по краю ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с, в некоторых районах порывы будут достигать 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до 29-34 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность. На участке от Джубги до Магри утром местами кратковременный дождь и гроза. Ветер 6-11 м/с, в Новороссийске 12-14 м/с с порывами до 14-20 м/с. Днем воздух прогреется до 32 ℃. На участке Анапа — Геленджик днем до 35 ℃.